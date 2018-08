“Fireworks Dinner” con spettacolo pirotecnico al Ristorante di Marina di Loano

Vuoi trascorrere una magica serata in uno dei ristoranti più glamour della Riviera Ligure, facendoti coccolare in tutto e per tutto e poi assistere ad un incredibile spettacolo pirotecnico? Allora non puoi perdere la “Fireworks Dinner” a Marina di Loano!

La serata prenderà il via a partire dalle 20 sulla terrazza de Il Ristorante. Il menù elaborato dallo chef pluristellato Florjan Zaja prevede come antipasto una catalana di camberi e scampi; come primo una calamarata al nero di seppia, gallinella e la sua bouillabaisse; come secondo una scaloppa di branzino, cuore di bue, stracciatella di bufala e basilico.

Alle 23 i partecipanti si trasferiranno nella terrazza del solarium per il dolce e per assistere da una posizione unica e privilegiata al consueto spettacolo pirotecnico sul mare organizzato dal Comune di Loano per salutare il Ferragosto.

La “Fireworks Dinner” ha un costo di 45 € a persona (vini inclusi). Per partecipare è necessario prenotare contattando il numero 019669264 o inviando un’e-mail a ristorante@marinadiloano.it o a silvia.rosso@marinadiloano.it.

Sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno di Marina di Loano.