“Fire of Georgia” – Danze tradizionali georgiane al Chiabrera

Uomini forti e fieri, donne eleganti e leggiadre. Le danze popolari georgiane accostano alla spettacolarità degli strepitosi virtuosismi maschili, fatti di salti acrobatici, giri incredibili e combattimenti con le spade, la bellezza e femminilità delle donne.

Fondato da Gela Potskhishvili, il Royal National Ballet di Tbilisi è una realtà che custodisce e mantiene viva l’antica tradizione folklorica georgiana impreziosendola con evoluzioni coreografiche di grande impatto. Già primo ballerino dei Metekhi, Cavaliere del “Georgian Order of Honor” nonché già pluripremiato danzatore, Gela Potskhishvili e Maia Kiknadze e i loro straordinari danzatori, dopo svariate tournée internazionali, propongono anche in Italia il loro acclamato “Fire of Georgia”.

Tra le tante danze tradizionali, che valorizzano la grazia naturale e la bellezza delle donne e il coraggio, l’onore e il rispetto degli uomini, i virtuosi georgiani non mancheranno di presentare quelle particolarmente significative come il “Khanjluri” in cui, con i tipici “chokhas rossi”, gli abiti maschili, i danzatori competono l’uno contro l’altro con l’uso dei pugnali di cui sono maestri, mostrando parallelamente un atletismo fuori dal comune. Spettacolare anche il “Mtiuluri” in cui si susseguono colpi di scena, salti e giri vorticosi per culminare in un finale “incandescente”.

O ancora il corteggiamento del “Kartuli”, tra le danze più conosciute, in cui l’uomo tenendo le braccia al petto non deve toccare la donna, ma concentrarsi su di lei come se fosse l’unica al mondo. La donna, tenendo gli occhi bassi in maniera pudica, scivola leggera sul palcoscenico come un cigno sull’acqua, creando suggestivi disegni coreografici. Lo spettacolo rappresenta un’occasione straordinaria per poter ammirare l’espressione della cultura tradizionale di un popolo nella sua totalità: dalla ricchezza dei tanti e preziosi costumi, alle musiche, agli stupendi giochi di luce che sottolineano ciascun quadro danzato in una cornice di bellezza e bravura.

ROYAL NATIONAL BALLET – GEORGIA

diretto da Gela Potskhishvili e Maia Kiknadze

“Fire of Georgia”

Danze tradizionali georgiane

Spettacolo fuori abbonamento