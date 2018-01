Il 3 e 4 febbraio, a Finalpia, torna l’evento più profumato e gustoso dell’inverno!

Percorsi gastronomici a tema, giardini in città, laboratori per imparare divertendosi, mercato dei produttori e degli artigiani, escursioni outdoor a tema, incontri con cuochi, produttori ed esperti per assaporare e scoprire il meraviglioso mondo degli agrumi!