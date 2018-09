Finale for Nepal 2018

“Finale for Nepal” unisce lo sport a numerosi progetti di solidarietà, alcuni già in corso ormai da anni, altri del tutto nuovi, alimentati dalla generosità di chi sceglierà di partecipare sia come atleta sia come spettatore. Anche quest’anno avremo ospiti da tutto il mondo da ammirare in azione sui blocchi o ascoltare in uno dei numerosi incontri.

Torna anche in questa edizione il Best Trick Rock Slave by Ferrino & La Sportiva: da un’idea di marzio nardi quattro atleti di grande spessore, con quattro blocchi tracciati da loro, si sfideranno fino all’ultima presa.

Quest’anno ospiteremo Alessandro Palma, Elias Lagnemma (vincitore Coppa Italia), Stefan Scarperi (Nazionale italiana) e Michael Piccolruaz (Nazionale italiana).

PROGRAMMA

Venerdì 28 settembre

ore 17 Inaugurazione del nuovo negozio “La Sportiva” a Finalborgo

ore 17:30 si va a correre con Jono Wyatt e a scalare con Pietro dal Pra e atleti LA SPORTIVA sui blocchi preparati per l’evento. A disposizione TEST SHOES da provare con gadget ai partecipanti

ore 19 Rinfresco allestito in negozio con birra e finger food

ore 19 Lambertz Via Nicotera

ore 19:45 taglio della fettuccia inaugurale e taglio della torta

ore 20 gara di corsa Vibram Night Trail

ore 21 4Sixtyfive Via Nicotera

ore 21 presentazione in auditorium di Luka Krajnc, atleta La Sportiva

Sabato 29 settembre

ore 9 Cerimonia di apertura i monaci tibetani iniziano il mandala

ore 10 – 18 Dj set a cura di Rankin Fabio Groove Yard sound Piazza nuova

ore 16 Yoga del kashmir in sala Capriate

ore 16 – 17 Per i più piccoli: gioca e arrampica con Suxgiù in Piazza Centrale

ore 16 – 18 Laboratorio di Circo con Equilibrismo, Acrobatica aerea e Giocoleria

ore 18 Pick a two Via Nicotera

ore 19 Massaggi sonori con le campane tibetane in sala Capriate

ore 19 – 21 Animazione itinerante sui trampoli

ore 19 Vespu surdu Porta Testa

ore 19:15 Federica Mingolla presenta il suo alpinismo al femminile

ore 20:30 Premonition band Via Nicotera

ore 21 Proiezione Duality, lo sport al femminile con Yulia Baykova, Audrey Bassac, Laetitia Roux.

ore 21 Bagno sonoro in sala Capriate

ore 21:30 Circo Incerto Fire Show, spettacolo di giocoleria col fuoco e sputafuoco a cura di Circo Incerto

ore 21:30 i Los Locos Armando’s Porta Testa

ore 23 Edu (Play Crew) + Mr Puma live mc Porta Testa

Domenica 30 settembre

ore 8:30 Iscrizioni trekking con lo sherpa in compagnia degli autori di Finale ’68

ore 10 Yoga del Kashmir a Castel S. Giovanni

ore 10 – 18 Dj set a cura di Dj Turbo Porta Testa

ore 10:30 Partenza Fly Vibram Trail e Namaste Trail

ore 14 – 19 Società Filarmonica di Finalborgo per le vie del borgo

ore 15 Massaggi sonori con le campane tibetane a Castel S. Giovanni

ore 16 Proiezione del docufilm “Finale ’68”, 50 anni di arrampicata a Finale Ligure

ore 16 Musiche e danze dall’Africa occidentale con Ousmane Traore e Elisa Acquati con musica dal vivo in piazza Aicardi

ore 16 – 17 Per i più piccoli: gioca e arrampica con Suxgiù in piazza Centrale

ore 16 – 18 Laboratorio di Circo con Equilibrismo, Acrobatica aerea e Giocoleria

ore 18:30 – 20:30 Animazione itinerante sui trampoli a cura di Circo Incerto

ore 18 In auditorium Angela Ruffino presenta “I 3 amuleti della sciamana”, Viaggio in Mongolia tra Nomadi, Angeli e Sciamani

ore 18 Vito e le orchestrine Via Nicotera

ore 18:30 Low light Porta Testa

ore 20 Distruzione del mandala e chiusura della festa

ore 20:30 Persuaders Via Nicotera

ore 20:30 Pullin and the little mice Porta Testa

ore 21:30 Circo Incerto Family and Friends, spettacolo di strada con performers grandi e piccini

Tutti i giorni cibo e spettacoli dal vivo, area espositiva, sessioni di yoga, slack line e tessuti aerei.

In piazza Aycardi dalle 9 alle 19, da venerdì a domenica escursioni guidate ogni mezz’ora durante le quali si potranno testare vari prodotti. Iscrizione on line su www.flow-festival.it e www.outdoortest.it.