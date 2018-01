Finalborgo, Teatro per Famiglie, in scena “Generale Asparago”

Domenica 21 Gennaio 2018 alle ore 16,30 il Teatro delle Udienze di Finalborgo porta in scena uno spettacolo per le famiglie, “Generale Asparago”, con Nadia Pedrazzini e Monia Nuzzi, regia di Teatro d’Oltre Confine di Milano.

Lo spettacolo teatrale, inserito nella stagione teatrale ragazzi 2017/18 organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga promossa dalla Compagnia di San Paolo e dal Comune di Finale Ligure, attraverso personaggi semplici ed una modalità poetica parlerà ai piccoli spettatori di temi complessi come la solidarietà, la fratellanza e il rispetto per l’ambiente!

E’ questa la storia di “Generale Asparago” che ,nel mondo degli orti, geloso e possessivo, mantiene i confini del suo orticello difendendolo dall’intrusione di qualsiasi altro ortaggio. Un giorno, un colpo di vento seppellisce un chicco di spiga proprio nel suo orto. Disperato, Generale Asparago, tenta in tutti i modi di eliminarla. Addirittura, per farla soffrire, le strappa tutti i chicchi dal suo cappellino e li seppellisce sotto terra non immaginando che…

A volte quello che sembra un ostacolo può trasformarsi in un contributo efficace e anche dall’azione più distruttiva può nascere una nuova speranza per tutti.

Biglietti:

Intero bambini: 7,00 euro – Intero adulti: 5,00 euro

Ridotto bambini: 6,00 euro – Ridotto adulti: 4 euro (per soci Cai, FAI e tesserina #iovivoilteatrodelleudienze)

E’ consigliata la prenotazione – teatrodelleudienze@gmail.com – Tel 3274743920

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.