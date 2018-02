Finalborgo, a carnevale ogni “trucco” vale

Sabato 10 Febbraio dalle 16.00 alle 17.30 al Teatro delle Udienze di Finalborgo si terrà un divertente laboratorio dedicato ai bambini a tema Carnevale!

“Come diventare ciò che non si è. Scopriamo insieme i trucchi per trasformarsi dalla testa ai piedi!!”

I bambini sperimenteranno trucchi teatrali, trucchi cinematografici, illusionismo, makeup e tante nuove idee per trovare la propria maschera di carnevale.

Il laboratorio è organizzato dall’Associazione Culturale Baba Jaga e promossa dalla Compagnia San Paolo e dal Comune di Finale Ligure.

Biglietti:

intero: 7,00 euro

ridotto: 6,00 euro per soci Cai, FAI e tesserina #iovivoilteatrodelleudienze

E’ consigliata la prenotazione