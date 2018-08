“Filo di Arianna” – Mostra di Vittorio Varrè

Il Complesso di Santa Caterina in Finalborgo ospita “Filo di Arianna”, la mostra di Vittorio Varrè che, per l’occasione, presenterà in prima assoluta l’installazione “Dragon Core”, una esplorazione multidimensionale di “Dragone”, il dipinto riportato in particolare sul manifesto dell’evento.

Sarà anche presente per la prima volta la sezione “Suggestioni Urbane”, a cui è dedicata un’intera stanza della mostra: un’esposizione di quanto i muri delle città registrano del nostro modo di comunicare, ripresi ed elaborati senza alterare l’originalità dello scatto ma non per questo rinunciando al valore aggiunto dell’interpretazione artistica.

Ho voluto realizzare un’installazione che esplorasse nello spazio quello che già esisteva nel colore del Dragone, dipinto nel 2014, ed esposto alla Casa del Mantegna a Mantova. La tridimensionalità che avevo cercato nel colore non mi bastava più e ho sentito il bisogno di esplorare nuove profondità che allargassero la prospettiva che volevo dare al dipinto.

Volevo che fosse possibile inoltrarsi dentro l’opera, senza però nessun pericolo di perdersi; da qui lo spunto per il “Filo di Arianna”.

Cerco di esprimermi, in maniera destrutturata, con la pittura, le installazioni e varie forme di reinterpretazione di foto che scatto in giro per il mondo. Ma il vero filo conduttore che mi guida è sempre la mia passione per l’arte, in tutte le sue forme.

Inaugurazione sabato 1 settembre alle ore 18

Visitabile tutti i giorni tranne il lunedì