Si terrà domenica 16 settembre la tradizionale Fiera di Settembre, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Dalle ore 5 del mattino e per la durata della manifestazione in corso Roma e piazza Giuseppe Mazzini (nel tratto compreso tra corso Roma e la rampa di accesso alla stazione ferroviaria sul lato di levante) saranno in vigore i divieti di sosta e circolazione per ogni tipologia di veicolo.

I mezzi provenienti da via Trento e Trieste non potranno proseguire né verso via Martiri delle Foibe né in direzione del mare e dovranno necessariamente immettersi in corso Europa. Restano esclusi dal divieto i mezzi dei residenti diretti verso aree di sosta private con ingresso su via Martiri delle Foibe mentre quelli circolanti sulla corsia sul lato monte di piazza Mazzini potranno svoltare esclusivamente a sinistra verso via Martiri delle Foibe. I veicoli provenienti da Campo Cadorna saranno obbligati a svoltare in direzione di levante (verso Pietra Ligure).

In base alla modifica al regolamento per la “Disciplina dei mercati, delle fiere e del commercio su aree pubbliche in genere” approvata a maggio del 2015 dal consiglio comunale, a Loano le fiere non si svolgono più nel giorno “comandato” ma la prima domenica successiva, in maniera tale da accorpare la festività settimanale alla manifestazione commerciale e ridurre ogni possibile disagio a viabilità e traffico. Secondo il nuovo regolamento, dunque, la Fiera di Settembre si tiene ogni terza domenica di settembre.

“La modifica al regolamento approvata ormai tre anni fa – spiega il vicesindaco con delega alle Attività produttive Luca Lettieri – ci ha consentito di ottenere un duplice risultato. Da un lato, trasformare la fiera in un evento turistico e ampliarne l’utenza spostandola in una giornata di riposo lavorativo quale è la domenica. Dall’altra, siamo stati in grado di ridurre drasticamente i disagi al traffico derivanti dalla chiusura di strade e piazze in concomitanza con lo svolgimento di queste manifestazioni senza però privare i nostri concittadini della possibilità di fare shopping tra i banchi o gli operatori di un’importante occasione lavorativa”.