Fiera del 1° Maggio e Sagra del Salame e delle Fave

Come ogni anno la tradizionale sagra del primo Maggio, organizzata dalla P.A. Croce Bianca, apre la stagione delle feste miogliesi! Si parte fin dal mattino con la tradizionale fiera mercato, con attrezzi vari e mezzi per l’agricoltura ed il giardinaggio, oltre che la pesca di beneficienza a favore della Pubblica Assistenza. Alle 15, invece, inizierà la distribuzione del salame e delle fave, accompagnate da buon vino e dalle famosissime e buonissime focaccette di Mioglia! Il ricavato della manifestazione andrà alla P.A. Croce Bianca Mioglia. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Inoltre quest’anno avrà luogo anche la prima edizione di Dand’andumma, camminata primaverile gratuita adatta a tutti!

Ritrovo alle ore 9.00 presso le Scuole di Mioglia per una passeggiata di circa 7 Km, in mezzo al verde e con paesaggi incantevoli, immersi nella primavera miogliese!

A seguire per chi lo desidera possibilità di ristoro presso i locali di Mioglia, con menù tipici del posto!