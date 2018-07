Festival {Te}che In Chiostri – V edizione

Quest’anno il Festival {Te}che giunge alla quinta edizione e l’Associazione Culturale Emsteludanza, che ne cura l’organizzazione dal 2014, ha preparato qualcosa di speciale. Dalla Fortezza di Castelfranco il festival si sposta in un luogo altrettanto meraviglioso, i Chiostri di Santa Caterina, proprio nel cuore di Finalborgo, e vanterà di una importante collaborazione internazionale di artisti d’eccezione e giovani artisti emergenti.

Per la prima volta a Finale Ligure, Teho Teardo in concerto, mercoledì 8 agosto alle ore 21.30. Compositore, musicista e sound designer, Teho Teardo, si è affermato in questi ultimi anni come uno dei più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo. Si dedica all’attività concertistica e discografica pubblicando diversi album che indagano il rapporto tra musica elettronica e strumenti tradizionali. Ha realizzato colonne sonore per importanti registi come Salvatores, Sorrentino, Molaioli, Chiesa, Vicari, Incerti, Cupellini, Faenza divenendo nel giro di pochi anni un riferimento per la musica nel cinema.

Nel 2009 vince il Premio Ennio Morricone all’Italia Film Fest e il David di Donatello per il film “Il Divo” di Paolo Sorrentino. Con la compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio realizza lo spettacolo “Ingiuria” in cui partecipano anche il violinista Alexander Balanescu e Blixa Bargeld, leader degli Einsturzende Neubauten. 10 euro oppure 20 apericena + biglietto

Lo spettacolo di musica e danza con la compagnia DEOS, domenica 5 agosto ore 21.30, diretta dal coreografo Giovanni Di Cicco, porterà in scena in prima assoluta “Portrait a danser”, concepito con Giuseppe Francese, musicista del Teatro Carlo Felice di Genova. Le musiche eseguite dal vivo sono composizioni per viola di Hindemith, Pederesky, Stravinskij, a cui si affianca la composizione originale del maestro Marco Lombardi creata appositamente per il musicista G. Francese. La danza sarà eseguita da 6 danzatori della compagnia DEOS – danse ensemble opera studio, compagnia in residenza presso il Teatro Carlo Felice. 10 € / 20 € apericena + biglietto

Motivo di grande orgoglio è la collaborazione con LOIKKA DANCE FILM FESTIVAL (Finland), che celebrando il suo 10° anniversario, ha presentato nel suo programma un record di 24 film finlandesi, testimoniando l’alto livello qualitativo del cinema e della danza in Finlandia. LOIKKA DANCE FILM FESTIVAL presenta qui, in esclusiva per il festival {Te}che, 6 film di videodanza con uno sguardo sulla diversità nella scena artistica contemporanea finlandese. 4 e 11 agosto ore 21.30 all’interno delle serate di inaugurazione e chiusura. Ingresso libero

I Chiostri ospiteranno inoltre, dal 4 all’ 11 agosto i lavori di Luca Alberti, Luisa Caprile, Giusi Lorelli, MaMa Massimiliano Marchetti, il visual artist Mauro Panichella e, in collaborazione con la galleria Question Mark Milano, l’artista lettone Sanda Skujina; le loro opere d’arte abiteranno gli spazi del complesso monumentale di Santa Caterina e saranno visitabili gratuitamente tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Serata di inaugurazione con vernissage degli spazi espositivi dalle 19.30 e dalle 21.30 lo spettacolo di circo contemporaneo e roue cyr con Noemi Valente. A seguire performance dei giovani artisti selezionati tramite Open Call, installazione e visual di Mauro Panichella e una selezione di videodanza dal Loikka Dance Film Festival, festival internazionale finlandese. Sabato 4 agosto dalle 19.30 ingresso libero

Il festival si concluderà con uno spettacolo itinerante, sabato 11 agosto dalle ore 21.30 ingresso libero: oltre alla seconda sessione di film dal Loikka Dance Film Festival, sarà possibile assistere alla performance della compagnia Koinè Genova “…e come sottofondo il rumore della città” con Serena Loprevite e Rocco Colonnetta, “Electric Counterpoint” di Maria Francesca Guerra con EC/Project, “Atlas pulveris” di Mauro Panichella e Massimo Pastorelli, opera concettuale ispirata a John Cage e infine la perfomance conclusiva del laboratorio teatrale condotto da Marco Ghelardi – Compagnia Salamander.

Altra novità di questa quinta edizione sono il Workshop di teatro all’interno dei chiostri dal 7 all’11 agosto condotto da Marco Ghelardi e il laboratorio-atelier di danza contemporanea tenuto da Francesca Zaccaria il giorno 6 agosto dalle 17 alle 20.

Sempre il 6 agosto {te}che cinema proietterà “pina” di Wim Wenders, documentario tributo alla celebre coreografa tedesca Pina Bausch con la sua compagnia di teatrodanza a Wuppertal. Ore 21.30 ingresso libero.

Un anno ricco di collaborazioni eccellenti per festeggiare 5 anni di arte insieme.

A corollario delle attività artistiche troverete all’interno dei chiostri la possibilità di gustare aperitivi e cene sfiziose presso il Bistrot sociale Nonunodimeno, in un’atmosfera pregna di arte e bellezza.

Programma

Spettacoli del 5 e 8 agosto

Apericena con prenotazione obbligatoria entro 24 h prima via WhatsApp/SMS al numero 3282872160

Workshop di teatro dal 7 all’11 agosto con Marco Ghelardi

“Santi e dannati, demoni ed angeli” tratto da Romeo e Giulietta di W. Shakespeare

Per info e prenotazioni progetti@salamander.it

Laboratorio a numero chiuso.

Workshop di danza contemporanea 6 agosto con Francesca Zaccaria

Info e prenotazioni via WhatsApp/SMS al numero 3332644793

Workshop a numero chiuso

Festival {Te}che In Chiostri – V edizione

Danza Arti visive Performance Videodanza Musica Teatro

OPENING _ SABATO 4 AGOSTO dalle ORE 19.30

Organizzazione e Direzione Artistica a cura di EMSTELUDANZA | con il contributo e patrocinio del Comune di Finale Ligure | con la collaborazione di Loikka Dance Film Festival e Question Mark Milano | Gbros s.r.l Partner Tecnico