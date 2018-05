Festival Modidì – Arte e scienza per bambini e bambine

Arte e scienza per bambini e bambine con la prima edizione del Festival Modidì negli spazi della biblioteca di Villa Groppallo. Per tre giorni i bambini e le loro famiglie saranno al centro di esperienze artistiche e scientifiche con uno spazio sarà dedicato anche ai più piccoli e occasioni di approfondimento per gli adulti.

Venerdì 4 maggio il Festival inizia alle ore 15:30 con la presentazione del libro di Valentina Biletta “Con le mani nel colore” e il successivo laboratorio di stampa con materiali di riciclo per i bambini. I bambini dai 5 anni in sù potranno partecipare anche all’osservazione e all’illustrazione dei funghi di primavera con il micologo Fabrizio Boccardo.

Per i ragazzi più grandi ci sarà il laboratorio “Il movimento di un’opera d’arte futurista”, tratto dal testo scolastico “M.O.M.A. Materiali-opere-movimenti-artisti” a cura di Erika Bocchino e Maria Federica Rinaldi, con i materiali e i colori offerti da Colori e Colori.

Gli adulti avranno la possibilità di conoscere il metodo Montessori con Enrica Spotorno, educatrice montessoriana e psicologa.

La giornata si concluderà con un aperitivo musicale per tutta la famiglia (offerto da Sapori di Liguria e Pescheria Marina) alle ore 17 e “La falsa nota di Nyambe”, racconti, musiche e balli dall’Africa Occidentale, accompagnato dal gruppo Danza Afro Savona.

Sabato 5 maggio la festa continua dalla mattina con la presentazione della mostra fotografica “L’amore in fascia e l’incontro con la Consulente del Portare®” di Fiorella Ferretti mentre i bambini potranno partecipare a laboratori d’arte con l’architetto Elisabetta Taramasco, letture animate a cura dell’Associazione Nascita e Dintorni e al laboratorio di giocoteatro con Irene Altamura e Sara Sartori.

All’interno della tredicesima edizione della Festa dei Libri e delle Rose si potrà assistere alla premiazione del concorso di espressione artistica “Il mondo che ho scoperto in un libro” e la presentazione del libro “Echi mediterranei” di Gabriella Gasperini. Saranno due i laboratori previsti per i bambini: “Forme e colori della natura” con la naturalista Francesca Magillo e “Com’è nata Gea. Sulla nascita dell’Universo” a cura di Deborah Erminio e Barbara Cerutti dell’Associazione Pippinin.

Domenica 6 maggio nel pomeriggio il Festival ospita Elena Parodi, autrice di Robotica Creativa per giovani tecnologici, che animerà due laboratori in tema con la Festa dei Libri e delle Rose: “Il piccolo PrinciLed” (7 – 10 anni) e “Macchine da scrivere” (10 – 12 anni), offerti da Farmacia Scarsi e Ristorante Pizzeria La vecchia Stazione.

Per tutto il pomeriggio i bambini potranno portare i propri giocattoli rotti a L’ospedale dei Giocattoli della Croce Rossa Vado e i bambini dai 7 anni potranno danzare con Danza Afro Savona e Kalafrica per ricordare l’importanza del cibo essenziale per la vita Dalla terra al piatto.

Ragazzi e adulti potranno invece cimentarsi con la scrittura creativa con il laboratorio “Poesia da guardare. Dalle parole alle immagini, dalle immagini alle parole. Laboratorio di scrittura creativa” a cura di Gabriella De Gregori, Itaca Savona.