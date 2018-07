Festival “Castelvecchio in Musica” – Prima edizione

Prima edizione del Festival “Castelvecchio in Musica” in collaborazione con l’ensemble del Teatro “Carlo Felice” di Genova Archi all’Opera. I concerti si terranno nella splendida piazza della Torre (in caso di maltempo nell’Oratorio Santa Maria Maddalena).

Il primo appuntamento del 12 luglio sarà “Profumo d’opera”, concerto di arie d’opera dal repertorio del Belcanto con musiche di Rossini, Mozart, Bellini, Mascagni, Puccini, ad opera del quintetto d’archi e con la partecipazione del soprano Ekaterina Gaidanskaya.

Il secondo appuntamento del 19 luglio sarà “Sensazioni nordiche”, concerto di brani strumentali ad opera dell’ensemble con musiche di Rossini, Schubert, Tschaikovsky, Smetana, Gounod e Grieg, in omaggio alla comunità scandinava che frequenta il borgo.

Il terzo appuntamento del 22 luglio sarà “Stagioni a confronto”, concerto strumentale con le “Quattro Stagioni” di Vivaldi e Piazzolla, con la partecipazione di un solista d’eccezione, Gianluca Campi, campione mondiale di fisarmonica a Lisbona nel 2000.

Biglietto 15 € ad appuntamento, abbonamento 3 serate 35 €

È possibile acquistare i biglietti in loco prima dell’inizio della serata e presso l’InfoPoint di Albenga, Garlenda, Finale Ligure Marina, presso Antica Osteria alla Posta Castelvecchio di Rocca Barbena

Info: Sergio 3284574622 / Monica 3200876353 / Gianni 3803887768 / Giorgia 3336862907