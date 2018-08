Festival “Albenga in Jazz”

Martedì 21 agosto: Claudio Chiara with String Quartet & Rhythm

Claudio Chiara: sax contralto

Umberto Fantini: primo violino

Alice Costamagna: secondo violino

Maurizio Redegoso Kharitian: viola

Giuseppe Massaria: violoncello

Gianluca Tagliazucchi: pianoforte

Aldo Zunino: contrabbasso

Enzo Zirilli: batteria

Progetto musicale di Claudio Chiara che, oltre al sax alto solista e alla sezione ritmica, include strumenti inconsueti per il jazz, anche se in passato alcuni grandi musicisti di jazz, da Charlie Parker a Clifford Brown, si sono cimentati con questo tipo di organico: la sezione di archi.

Il repertorio dell’ensemble tratta composizioni originali di Claudio Chiara e brani del repertorio jazzistico e latino americano di compositori famosi come Thad Jones, Jerry Fielding, Quincy Jones, Edu Lobo.

Gli arrangiamenti musicali sono di Claudio Chiara e, data la scelta di includere un quartetto d’archi nell’organico di questa formazione, adottano uno stile morbido che riscopre il contenuto melodico del jazz, prediligendo una dimensione più rilassata della sezione ritmica. L’obiettivo è creare una musica il cui suono si avvicini a quello delle big band del passato.

In questo progetto musicale si privilegiano i tempi ed i registri medi, creando atmosfere a volte molto rarefatte: il quartetto d’archi, con le sue armonie boppistiche e il suo contrappunto svolge una funzione di collante nell’ambito dell’ensemble, mentre la sezione ritmica costruisce tappeti morbidi per le improvvisazioni del solista il quale, a sua volta, sembra volere “discutere” in maniera pacata intorno ad un argomento interessante.

Mercoledì 22 agosto: Rachel Gould – Luigi Tessarollo Trio

Rachel Gould: voce

Luigi Tessarollo: chitarra

Aldo Zunino: contrabbasso

Rachel Gould è identificata all’unanimità da musicisti e intenditori fra le cantanti più sensibili e originali in attività oggi, una delle voci più autentiche della scena jazz.

Vanta una brillante carriera internazionale a fianco di artisti leggendari e a confema di questo basti segnalare i dischi con Chet Baker, Woody Herman e Dave Liebman.

La sua lunga e corposa attività concertistica la vede protagonista in prestigiose rassegne internazionali e Jazz Festival di tutto il mondo, sovente affiancata da Luigi Tessarollo, riconosciuto dalla critica come una delle figure più interessanti, esperte e complete della chitarra jazz in Italia.

I due musicisti si esibiscono insieme da più di quindici anni. Completa il trio il solido e swingante Aldo Zunino al contrabbasso, tra i massimi esponenti di questo strumento in ambito jazzistico italiano e che vanta prestigiose collaborazioni con musicisti di fama internazionale.