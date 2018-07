Festeggiamenti della Madonna del Carmine

Come da tradizione Finalborgo festeggia la “sua” Madonna del Carmine con i riti sacri nella splendida Basilica Collegiata di San Biagio e gli eventi musicali che coinvolgono gli abitanti del rione, delle frazioni, delle comunità limitrofe e gli ospiti amanti del Borgo.

Il culto e la profonda devozione dei “borghigiani” per la venerata Beata Vergine Maria del Monte Carmelo è radicata da ben prima del 1528, anno in cui la cittadinanza, con la consegna delle chiavi della città, elesse la Madonna protettrice del Marchesato. Da quell’epoca, la ricorrenza si commemora esternamente con la processione della Venerata Effigie per le vie del Borgo, con manifestazioni popolari, concerti di campane e della Società Filarmonica di Finalborgo sin dalla sua costituzione (XIX° secolo).

Concerti della “Filarmonica”

In un contesto temporale e logistico dove l’offerta musicale di generi e di modalità esecutive (orchestra, gruppi, solisti, ecc.) è rilevante ed eterogenea, la “Filarmonica” coerente con la propria originaria e storica finalità, – “portare la musica in piazza ” affinché sia fruibile da tutti -, ha delineato un programma di intrattenimento ed uno culturale/spirituale coerente con l’evento religioso.

Venerdì 20 luglio ore 20:30 Chiostri di Santa Caterina

Concerto del corpo bandistico della “Filarmonica” con la partecipazione straordinaria del pianista Umberto Musso e direzione del M° Pier Luigi Rosso.

In programma una miscellanea di popolari “colonne sonore” attinta da celebri composizioni per film di Ennio Morricone, Mikis Theodorakis, Nino Rota, Henry Mancini, Andew Webber ad altri musicisti.

Musiche che non solo accompagnano la narrazione filmica, ma ne anticipano, interpretano, sottolineano e commentano la storia. Scritte con originali e specifiche modalità di approccio alle necessità dell’arte cinematografica, con un linguaggio musicale dotato di particolarità timbriche e melodiche, hanno contribuito ad accrescere il contesto emotivo dei films garantendo il successo e conservandone la popolarità nel tempo.

Sabato 21 luglio ore 20:30 Chiostri di Santa Caterina

“Stabat Mater”: sequenza cattolica del XIII° secolo nella versione composta dal Gioachino Rossini (1792-1868) rappresentata la prima volta a Parigi il 7 gennaio 1842.

E’ eseguita congiuntamente dal Coro del Gonfalone di Coronata e dal Coro Giuseppe Verdi di Genova nella riduzione per coro e pianoforte.

Cantanti:

Soprano: Annalisa Cerretti

Mezzo soprano: Jimena Llanos

Tenore: Rino Matafù

Basso: Marco Camastra

Al pianoforte: Dennis Ippolito

Dirige: M° Pier Luigi Rosso

L’emozione generata dalla musica ascoltata nel luogo di esecuzione non è disgiunta dall’ambiente circostante. Ne è un esempio il Chiostro, parte integrante del monumentale ex-Convento di S. Caterina, dotato di eccellente acustica che permette un ottimo ascolto: in sintesi un luogo unico apprezzato soprattutto dagli ospiti di vocazione “borghigiana”.

Concerti di Campane

Eseguiti “a baudetta” dai “Campanari del Borgo” durante i riti religiosi del più significativo evento annuale, fanno parte di una antica tradizione risalente alla civiltà contadina che si perde nel tempo. Precedono le funzioni religiose, ma soprattutto rappresentano un forte ed apprezzabile legame identitario ancora molto vivo nella comunità.

Domenica 21 luglio ore 20:30

La processione. Con la partecipazione della banda, percorre le strade e piazze del centro storico sino all’Altino, storico confine con Finalmarina. La Venerata Effige della Beata Vergine del Carmelo, simbolo della “Madre”, si congeda dai “borghigiani” e da tutti coloro hanno partecipato ai Suoi festeggiamenti. Rito di una tradizione secolare; attimi di intensa commozione accresciuta dalla musica e dai canti sino all’ingresso nella Sua Casa.