Ritorna la Festa Marinai vs Pirati, una festa di inizio estate per residenti e turisti che potranno trascorrere tre serate all’insegna del divertimento tra musica, il concorso Miss Pin Up e buona cucina grazie al Comune di Albenga e ai partner dell’evento: l’associazione I Belli Fulminati nel Bosco, il quartiere San Siro del Palio Storico e il negozio Targhet di via Dalmazia.

Si parte venerdì 29 giugno alle ore 19 con l’apertura delle cambuse con specialità gastronomiche in piazza Guglielmo Marconi e davanti al Villino XXV Aprile. Presso il Bside un apericena dj mentre alle ore 20 presso i Bagni Gallinara duo acustico e al Caprice musica con dj. Alle ore 21 concerto del Gruppo 51, sempre in piazza Marconi.

Sabato 30 giugno dalle ore 16 appuntamento con la bellezza con le prove delle partecipanti a Miss Pin Up e il Corteo con Vespe e Fiat 500 per le vie della città fino al centro storico. Alle ore 19 aperture cambuse e alle ore 20 presso i Bagni Gallinara musica con il karaoke. Alle ore 21 in piazza Marconi andrà in scena l’attesa elezione di Miss Pin Up mentre alle ore 22:30 davanti il Caprice cover Ligabue con gli Oro Nero.

Domenica 1 luglio dalle ore 19 mercatino di hobbisti e artigianato dell’associazione Artigianalmente e apertura cambuse con specialità gastronomiche in piazza Marconi mentre al Bside appuntamento con la musica con apericena e dj. Alle ore 20 presso i Bagni Gallinara dj, verso le ore 21:30 in piazza Marconi dj set e dalle ore 22 davanti i Caprice dj set.

Un momento molto atteso sarà il corteo storico in cui sarà presentato al pubblico per la prima volta il nuovo Palio, lo stendardo realizzato dal professor Umberto Padovani, che sarà benedetto alle ore 20 durante la Messa presieduta dal vescovo Guglielmo Borghetti in Seminario. Al termine, verso le ore 21, il corteo si snoderà dalla zona mare per giungere al Santuario di Pontelungo.

Come intermezzo nel tragitto per il Santuario, verso le ore 21:45 in piazza San Michele, davanti alla Cattedrale, avrà luogo l’investitura dei Capitani. Al termine il corteo riprenderà attraversando il centro storico e da Porta Molino arriverà in viale Pontelungo, dove verso le ore 22:10 nel piazzale del Santuario di Nostra Signora di Pontelungo saranno consegnate ai partecipanti le pergamene.