Anche quest’anno si terrà nell’area sagra ex scuole di via Polla, adiacente al Parco del Marchese, la Festa du Burgu. Tutte le sere i cuochi e le cuoche della Pro Loco proporranno piatti tipici toiranesi e liguri con ingredienti a chilometro zero, come la salsiccia alla piastra, acciughe fritte, trofie al pesto con fagiolini e patate, pecora stufata e tanto altro, il tutto accompagnato da ottimi vini locali quali Pigato, Vermentino e Ormesco.

Tutte le sere musica dal vivo e karaoke.

La Pro Loco vi aspetta per passare tre serate in allegria!