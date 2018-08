Festa di San Bartolomeo e fuochi d’artificio a Varazze

Varazze. Culmineranno Venerdì 24 Agosto, subito dopo il vespro (ore 19:30), con la processione solenne tra le vie del Borgo Solaro le celebrazioni in onore di San Bartolomeo, in corso dal 17 Agosto che uniscono la festa religiosa a gastronomia, mostre, teatro.

Evento molto sentito, la processione di San Bartolomeo, è una manifestazione intramontabile in cui devozione, arte, cultura, tradizione, aggregazione, convergono in una occasione speciale, sempre vissuta con fervore ed attesa, da tutta la Città e dai paesi limitrofi. I portatori conducono in processione la Cassa del Santo, lungo un itinerario che parte dall’Oratorio di San Bartolomeo e per via Ciarli e via Gavarone giunge in piazza Bovani, sempre stracolma di fedeli per la benedizione, per poi fare tappa a San Domenico e rientrare all’Oratorio.

Subito dopo la processione, verso le 23:00, inizierà lo spettacolo pirotecnico della Città di Varazze, in programma lo scorso 15 Agosto, ma rinviato per il crollo del Ponte Morandi.

Offerti dalla Città di Varazze, dall’Associazione Bagni Marini e dal Consorzio Oltremare, i fuochi d’artificio saranno sparati dalla chiatta in mezzo al mare, per permettere a tutte le attività di rimanere aperte.

Si ricorda, inoltre, che in Viale Nazioni Unite, per tutto il giorno, si svolgerà la consueta fiera cittadina e che lo stesso Viale rimarrà chiuso al traffico per tutto il giorno.

In caso di brutto tempo i fuochi saranno rinviati al 6 Settembre, mentre la processione verrà annullata.