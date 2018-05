Festa di Fine Anno con l’Associazione Non Parto di Testa

Presso la pagoda di via Ortigara si terrà la Festa di Fine Anno organizzata dall’Associazione Non Parto di Testa, a conclusione dei laboratori Montessori che si sono tenuti negli ultimi mesi e che riprenderanno ad ottobre. Per genitori e famiglie sarà l’occasione di vedere da vicino gli spazi della Pagoda e conoscere meglio le tante iniziative dell’associazione. Al termine una gustosa merenda per grandi e piccini.

Non Parto di Testa è un’associazione a sostegno della maternità e delle famiglie. Ha vinto il bando indetto dal Comune di Loano per la gestione della Pagoda di via Ortigara, rendendosi disponibile ad organizzare progetti ricreativi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare ha proposto un progetto ludico ricreativo denominato “Vivere il territorio”, che si inserisce perfettamente nelle altre iniziative dell’amministrazione comunale rivolte alla promozione del mondo dell’outdoor e della conoscenza dell’ambiente.

La Pagoda è un luogo di aggregazione per le famiglie e in essa sono disponibili spazi dedicati alle diverse fasce di età (da 0 a 6 anni) e anche alle future mamme in stato di gravidanza. Inoltre vi si tengono incontri, iniziative ludico ricreative e momenti di confronto con psicologi e altre mamme.

Per aderire alle iniziative di “Vivere il territorio” occorre essere soci di Non Parto di Testa.