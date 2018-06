Festa dell’Oratorio al Sacro Cuore

La prima sagra dell’estate ad Albenga! Presso il cortile del Sacro Cuore si svolgerà “La Festa dell’Oratorio”, evento organizzato dalla Parrocchia del Sacro Cuore in collaborazione con la San Filippo Neri, società fondata nel 1893 e che ha compiuto la bellezza di 125 anni il 26 gennaio di quest’anno, in cui generazioni di calciatori hanno vestito le gloriose divise giallorosse, i colori della città di Albenga.

Da qualche anno a questa parte, oltre all’ottima cucina e alla degustazione degli ormai celeberrimi “sanfilippini” di Pedro (piccoli cocktail giallorossi), lo staff organizza l’esibizione di ginnastica acrobatica delle giovani atlete della San Filippo Neri, vincitrici di numerosi premi anche quest’anno, e cura una grande rassegna di intrattenimento musicale dal vivo.

Venerdì 22 giugno alle 21:30 si terrà il saggio di ginnastica acrobatica delle atlete della San Filippo Neri. L’esibizione sarà preceduta, dalle 20 alle 21:30 e dal termine del saggio fino a mezzanotte, dalla performance live dei dj Giallo e President, che si alterneranno in consolle ripercorrendo l’epopea musicale degli anni ruggenti e della disco music in una serata completamente dedicata al revival anni ’60 e anni ’70.

Sabato 23 giugno il pezzo forte: sarà di scena il cantautore Davide Geddo, artista di Albenga che ha da tempo riscosso l’attenzione e l’interesse della critica e l’apprezzamento di un vasto pubblico. Le sue canzoni sono state spesso usate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato in lungo e in largo per la penisola; la serata sarà l’occasione per una carrellata dei suoi più grandi successi contenuti nei tre album fino ad oggi pubblicati: “Fuori dal comune” (2010), “Non sono mai stato qui” (2013) e “Alieni” (2016).

Domenica 24 giugno saliranno ancora in consolle dj President e Giallo, che coinvolgeranno i presenti in un’altra serata revival dedicata alla musica anni ’90 e 2000, attraverso i più grandi successi della dance italiana ed europea, dagli Eiffel 65 a Gigi D’Agostino fino a Jovanotti. Brani che ha fatto ballare e divertire milioni di persone.

Tutte le esibizioni musicali hanno una durata di circa 3 ore e sono completamente gratuite.

Per i bambini di tutte le età ci saranno i gonfiabili, il gioco dei calci di rigore, il gioco dei tappi, il pozzo e la ruota.

Durante le tre serate, oltre a degustare la cucina di alto livello e il ricco menù proposto, sarà possibile avere informazioni per la stagione calcistica 2018 – 2019, in cui la San Filippo Neri proporrà le sue attività per i ragazzi e le ragazze nati negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 che, come di consueto, si svolgeranno presso il campo del Sacro Cuore, la Palestra di via degli Orti e il campo in erba naturale di Lusignano, in attesa di poter utilizzare il rinnovato manto in sintetico dello Stadio Riva non appena saranno terminati i lavori di ristrutturazione, sotto la vigilanza di istruttori qualificati ed educatori preparati, e saranno rese note le prime grandi novità della prossima stagione, i nomi dei nuovi allenatori, le iniziative estive, le date del campo a Nava e di ritiro in montagna ad Alto per le categorie Allievi e Giovanissimi, freschi vincitori del campionato provinciale giovanissimi nella stagione appena trascorsa.

E per le ragazze di tutte le età sarà possibile conoscere i dettagli dell’attività di acrogym e i corsi di ginnastica per la prossima stagione delle atlete giallorosse.