Torna l’annuale Festa delle Associazioni patrocinata dal Comune di Spotorno e organizzata con la collaborazione della Polisportiva Spotornese: quest’anno saranno coinvolte 20 associazioni di volontariato, di promozione sociale, di categoria e sportive.

Dal pomeriggio del sabato le associazioni saranno presenti nei gazebo con materiale illustrativo e informativo per far conoscere la propria attività. Durante i due giorni si potranno gustare diversi piatti negli stand enogastronomici, in particolare AVIS con l’amatriciana solidale per Amatrice, l’Associazione Commercianti e Artigiani con acciughe fritte e panini con acciughe, ANPI e Alpini con la panissa, Croce Bianca con i ravioli fritti e gli Amici di Nella con dolci e pancake. Alla sera del sabato alle ore 21 sul palco di piazza della Vittoria si terrà un concerto dei MyGurus – Beatles Tribute Band.

La domenica dalle ore 10 si terrà la Festa dello Sport a cura della Polisportiva Spotornese, con esibizione di giovani atleti di tennis, judo, karate e pallavolo. Si continuerà con animazione e alle 15 si terrà un’esibizione della Dog Academy di Bergeggi e una simulazione di soccorso a cura della Croce Bianca. Alle 16:30 ci sarà il saggio di fine anno degli allievi dell’Associazione Musicale Amici di Django.

L’Associazione Albergatori insieme a Bike & Hike distribuirà gadget e presso il loro stand sarà possibile prenotare un prova di e-bike con guida. Saranno inoltre presenti le esposizioni: fotografiche e le letture di poesie a cura dell’Associazione socioculturale Pontorno, ceramiche realizzate dal Centro Sociale Anziani, opere realizzate dall’Associazione ‘O Lumme, filigrana a cura della Lega Navale Italiana, materiale da pesca a cura dell’Associazione Sportiva Spalturno e piante aromatiche dell’Associazione Il Melograno.

Inoltre non mancheranno le tradizionali pesche di beneficenza di Croce Bianca e Amici di Nella. Saranno inoltre presenti con gadget e materiale informativo l’ASD Ginnastica Libera, People, Lions Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, ANMIC, Pro Loco Spotorno e AIB Spotorno.

“Quest’anno grazie al lavoro svolto attraverso la Consulta del Terzo Settore, da poco costituita, siamo riusciti a coinvolgere nella Festa la maggior parte delle realtà associative spotornesi e a creare un programma articolato su due giorni ricco di attività – afferma l’assessore alle Relazioni con le Associazioni Davide Delbono – La Festa è sempre un’occasione importante per far conoscere alla cittadinanza il lavoro fondamentale svolto dalle associazioni spotornesi nei diversi campi dal sociale allo sport, dalla cultura alla solidarietà. Ringrazio sentitamente tutte le associazioni che hanno aderito, in particolare la Polisportiva Spotornese per la collaborazione che non ci fa mai mancare”.