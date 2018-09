Domenica 16 settembre torna la Festa dell’Amaretto, una grande manifestazione per promuovere il prodotto locale d’eccellenza, l’Amaretto di Sassello. Un’imperdibile occasione per trascorrere una giornata in compagnia apprezzando il buon cibo, ascoltare dell’ottima musica dal vivo e visitare il Museo dell’Amaretto e il Centro Visite di Palazzo Gervino.

Un ricco programma di intrattenimento, valorizzazione dei prodotti del territorio, cultura e spettacolo.

L’iniziativa è inserita nel calendario degli eventi culturali del 2018 del Parco Beigua – Unesco Global Geopark.