Torna la Festa della Torta Ligure, organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura. Per due giorni si potrà gustare uno dei piatti tipici della cucina locale ligure “declinato” in diverse ricette. La più famosa è la torta “Pasqualina” (la verzina), in cui si fondono mirabilmente olio d’oliva, bietole, uova e formaggio.

Si potranno trovare inoltre la torta di zucchine e la torta di carciofi di Albenga, la torta di zucca, la torta alle bietole, alle erbette, la sardenaira e la crostata di marmellata. Il menù di degustazione sarà completato dalla crostata di pesche, il tutto accompagnato dai vini tipici Pigato e Vermentino.

Il programma sarà arricchito da due appuntamenti musicali: sabato 19 maggio a partire dalle ore 16 presso Orto Maccagli concerto del maestro Roberto Sinito, domenica 20 maggio dalle ore 16 concerto del gruppo folk U Gunbu de Löa Verzi.