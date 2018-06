Festa della Musica 2018 – Prologo con il Coro della Conte

Nell’ultimo giorno di primavera la “Notte prima della Festa della Musica 2018”, concerto del Coro della Conte di Pegli, prologo delle proposte musicali in programma dal 21 giugno (giorno della festa) promosse dall’Associazione Finalborgo.it, patrocinato dal Comune di Finale Ligure.

Dopo il buon successo ottenuto nel 2017 la Società Filarmonica di Finalborgo, organizzatrice della serata, coglie quindi l’occasione di preannunciare la festa musicale del solstizio d’estate tramite una giovane corale di ragazzi accomunati dalla passione per la musica d’insieme, che coltivano la polifonia ad indirizzo moderno affrontando variegati generi ritenuti tradizionalmente non “classici” di musica pop, rock, jazz e musical. In totale condivisione con il messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.

In programma brani diretti dal maestro Claudio Isoardi ed eseguiti in un crescendo di emozioni e coinvolgimenti:

da “Tree contemporary latin setting” di Jerry Estes: “Kyrie”, “Adoramus Te”, “Gloria”

“Sanctus” di Victor C. Johnson

“A choral flourish” di Linda Spevacek

“Let us bread break together”, spiritual afroamericano tradizionale

“Halleluja” di Leonard Cohen

“What a wonderful world” nella prima versione cantata Louis Armstrong

“Can’t help falling in love” nella versione cantata da Elvis Presley

“Africa” dei Toto

medley di “Bohemian Rapsody” dei Queen e “A tribute to Queen”

“Sister act”, medley della colonna sonora dell’omonimo film

Il Coro della Conte nasce nel 2013 in seno alla Scuola Musicale “Giuseppe Conte” di Genova Pegli. È un nutrito ensemble di ragazzi che condividono un percorso formativo artistico rivolto alla crescita individuale in gruppo attraverso il canto corale. I principi ispiratori dell’attività mirano a motivare e arricchire ogni singolo cantante attraverso una crescente consapevolezza nell’uso dello strumento vocale con metodi finalizzati all’apprendimento in un contesto di gioco e divertimento.

Si avvale del supporto strumentale dei pianisti Simona Saba, Enrico Appiani e Gianluigi Mantovani. È diretto dal maestro Claudio Isoardi. Ha al suo attivo già diverse esibizioni in occasioni di ampio richiamo quali la partecipazione al Convegno delle Corali Liguri 2016 e 2017, il Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore e i concreti per il Festival della Scienza 2015 e 2016.