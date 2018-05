Festa della felicità a Castevecchio

Domenica 10 giugno, dalle ore 10, appuntamento a Castelvecchio di Rocca Barbena con la seconda edizione della Festa della Felicità.

Quest’anno, più che mai, l’animatrice Piuma accompagnerà bambini, ragazzi e genitori in un’entusiasmante giornata di giochi e attività creative di grande impatto ma con l’obiettivo di stimolare tutto il pubblico a profonde e preziose riflessioni a cominciare dall’imparare la responsabilità nella quotidianità in modo autentico e creativo, per proseguire con il riconoscere i propri talenti e potenziali, volare oltre le proprie paure e infine a crearsi una vita meravigliosa.

A questo straordinario e unico laboratorio, che durerà tutta la giornata, sarà affiancato uno stand con professionisti che proporranno attività e metodi Montessori.

Queste colonne della giornata avranno anche degni collaboratori di professione, dal truccabimbo al mandala gigante, dall’esperta di storie sugli alberi che porterà gli interessati in una passeggiata nella natura rivelando scoperte scientifiche e segreti preziosi al favoloso cantastorie.

Quest’anno la festa ospiterà la street band Forzano di Savona che creerà la colonna sonora del pomeriggio, regalando ai presenti il loro talento prima di esplodere letteralmente coi colori e ricompattare il proprio bambino interiore.

Tutte le attività sono gratuite.

Solo le bustine dei colori sarano in ventita, a 1€ a bustina, per chi vorrà partecipare al divertentissimo evento.

Chi vorrà potrà consumare il pranzo nel giardino panoramico della pro loco dove sarà disponibile un menu appetitoso e… felice, soprattutto ecosostenibile con piatti, bicchieri e posate biodegradabili.

Per info Pro Loco 338.2229698 Luigi