Festa della Bandiera Blu

Il Comune di Albissola Marina festeggia anche quest’anno il conseguimento della Bandiera Blu con una serata ricca di iniziative legate alla sostenibilità ambientale e alle produzioni tipiche locali In passeggiata degli Artisti, sul palco Amare e nella Spiaggia Libera Attrezzata Le Vele.

“La Liguria… nel piatto!”

Laboratorio sulle più tradizionali preparazioni locali: i pansotti e la salsa di noci. Con la guida dello chef Giorgio Baracco sarà possibile assistere alla preparazione dei pansotti e della salsa di noci, scoprendo tutti i segreti e la storia di questo tipo di pasta fresca e salsa che caratterizzano la cucina del nostro territorio.

Chi lo desidera potrà cimentarsi personalmente nella preparazione con la guida dello chef.

Al termine degustazione a buffet con assaggi di piatti tipici della tradizione ligure.

“Ludobus Giocosamente”

La passeggiata degli Artisti si riempie di colori, risate e divertimento con tantissimi giochi realizzati in materiali poveri e di recupero. Una numerosa serie di giochi in legno di ideazione originale e giochi da esterno: piste per le biglie, cornhole, calcetti ad elastico, labirinti giganti, trampoli, trottoloni, giochi di lancio, giochi di destrezza, di movimento e abilità.

Tanti giochi antichi e della tradizione popolare: campana, tiro alla fune, lippa, elastici, bocce. Giochi di diverse tradizioni etniche e ancora tavolieri, giochi di carte, di strategia e di fortuna per tutte le età.

L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua (CEA) con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Albissola Marina e la collaborazione del Campo Sole delle Albissole. In caso di maltempo sarà rimandato a domenica 15 luglio.