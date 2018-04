In via Paleocapa, angolo corso Italia davanti al Crédit Agricole, la Banca del Tempo di Savona organizza la Festa del Baratto: ognuno potrà portare oggetti che non usa più o scambiare vestiti, accessori, giocattoli e barattarli con quello che troverà sul banchetto.

Sarà presente anche lo Spazio Libri con il bookcrossing.

La rimanenza a fine giornata sarà devoluta in beneficenza.