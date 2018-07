Festa dei Colori – Sesta edizione della festa più colorata dell’anno

Ci saranno i bianchi con la “Foresta incantata”, i gialli con “Sambarasce”, i viola con “Le quattro stagioni”, gli arancioni con “L’alba del mondo”, i blu con “Blu garden”, i rossi con “La musica” e i verdi con “La leggenda di Adelasia e Aleramo”: sette gruppi per i sette colori degli altrettanti rioni in cui è stata divisa la città.

Giovedì 12 luglio sera sarà la loro festa: il ritrovo in piazza Partigiani e poi, colore per colore, i gruppi muoveranno verso via Gramsci e attraverso via Gazzelli raggiungeranno via Marconi e poi corso Dante, sfilando sotto lo giuria che assisterà dai giardini di piazza della Libertà, di fronte all’ingresso della sede del Municipio. Da qui la grande sfilata percorrerà passeggiata Grollero per raggiungere via Cavour, passerà su corso Dante, quindi raggiungerà via Marconi e via Pascoli per tornare in piazza Partigiani, con un secondo passaggio davanti alla giuria.

Una giuria capitanata dall’assessore al Turismo Angelo Galtieri davvero qualificata e composta da differenti professionalità ed esperienze: il cantante Memo Remigi, il giornalista Gianni Vasino, la conduttrice radiofonica Luisella Berrino, il cantante Franco Fasano e la giornalista Ilaria Chionetti Pininfarina.

La macchina organizzativa curata dal Comune in collaborazione con Vivalassionewgeneration e con il patrocinio della Regione Liguria ha già predisposto tutta l’accoglienza e la gestione dello straordinario ed effervescente flusso colorato. Da giorni le vetrine e gli angoli della città si sono “vestiti” a festa, decorazioni a tema, piccoli eventi preparatori per rendere ancora più coinvolgente la parata che si muoverà accompagnata da animazione led, laser show e dj set.

Saranno Marco Dottore e Luca Galtieri della Eccoci Eventi ad animare l’intera manifestazione, accompagnando la sfilata e in chiusura annunciando i vincitori della sesta edizione. Quattro i premi in palio:

Migliore Attività Commerciale Colorata (giuria composta da 1 rappresentante del Consorzio Un Mare di Shopping, 1 dell’Associazione Bagni Marini e 1 dell’Associazione Albergatori)

Miglior Allestimento del Borgo (giuria formata da un delegato per colore)

Miglior Carro e Miglior Gruppo, assegnati dalla giuria presieduta dall’assessore Galtieri

Attinenza al tema, esibizione, costume e capacità di coinvolgimento saranno i criteri che la giuria qualificata dovrà utilizzare per l’assegnazione del punteggio.

“Vorrei ringraziare fin d’ora le associazioni, le forze dell’ordine, la Protezione Civile che anche quest’anno saranno coinvolti nell’organizzazione e nella gestione di questo immenso e festante flusso di persone – aggiunge Angelo Galtieri – Un impegno significativo in termini di capacità e persone che è la base per la riuscita della manifestazione”.

InfoPoint Colori

Bianchi – Four Project (via G.Garibaldi 3) – Bagni Zito e Bagni Ambra (Pass.ta Cadorna)

Viola – Flores Calzature (via Marconi 16) e Spoilt For Choice (Via Pascoli 2)

Blu – Dock of the bay cafè (vico al Molo 24)

Verdi – U Brecche (Corso Dante 204)

Gialli – La Mangiatoia (Via L.Da Vinci 2) L’Angolo DiVino (Piazza Paccini 6)

Arancioni – Moka Bar (Corso Diaz 15)

Rossi – Bagni Don Bosco (P.ta Ciccione), Residenza al Mare (Via Roma 94) Frantoio Armato (Via Solferino 3)