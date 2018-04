Festa dei Bambini alla “pagoda”

Presso la “pagoda” di via Ortigara si terrà la Festa dei Bambini organizzata dall’associazione Non Parto di Testa con il patrocinio del Comune di Loano. Sono previsti laboratori Montessori di educazione cosmica (per conoscere la terra, i pianeti e la storia), laboratori creativi per la costruzione di giochi mediante l’utilizzo di materiali semplici (nell’ottica di sensibilizzare i più piccini circa la necessità di ridurre l’impatto ambientale e l’autoproduzione) e uno spettacolo di magia. Sarà allestito uno “spazio morbido” per bambini fino a 2 anni di età.

Non Parto di Testa è un’associazione a sostegno della maternità e delle famiglie. Ha vinto il bando, indetto dal Comune di Loano, per la gestione della “pagoda” di via Ortigara, rendendosi disponibile ad organizzare progetti ricreativi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare l’associazione ha proposto un progetto ludico ricreativo denominato “Vivere il territorio”, che si inserisce perfettamente nelle iniziative dell’amministrazione comunale rivolte alla promozione del mondo dell’outdoor e della conoscenza dell’ambiente.

La “pagoda” è un luogo di aggregazione per le famiglie e in essa sono disponibili spazi dedicati alle diverse fasce di età (da 0 a 6 anni) e anche alle future mamme in stato di gravidanza. Inoltre presso la struttura si tengono incontri, iniziative ludico ricreative e momenti di confronto con psicologi e altre mamme. Per aderire alle iniziative di “Vivere il territorio” occorre essere soci di Non Parto di Testa.