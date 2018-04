Festa dei 5 anni di Riviera Sport

Lo staff di Riviera Sport in collaborazione con Run X Tutti organizza un allenamento collettivo per celebrare il primo quinquennio di attività. Potrete scegliere fra tre gruppi in base al vostro livello. 50′ circa di attività per tutti, in modo da partire e arrivare assieme:

Running: 5’/ 5’10” al km — tot. 10 km circa

Jogging: 6’20”/6’30” al km — tot. 7,8 km circa

Fitwalking (camminata veloce): 9’/10′ al km — tot. 6 km circa

Il ritmo verrà dettato dall’ultimo del gruppo, percorso pianeggiante, con partenza dal negozio in direzione Varazze. Raggiunti i 25′ si torna indietro al punto di partenza. Al termine stretching, presentazione dei nuovi arrivi Primavera Estate 2018 e rinfresco per tutti offerto da Riviera Sport.

Ritrovo e iscrizioni ore 10 direttamente in negozio in via Aicardi 126.

Sono gradite le preiscrizioni.