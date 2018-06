Settima edizione della Festa degli Amici Cucciolotti – Giornata dei Rifugi Aperti promossa dall’Ente Protezione Animali in collaborazione con Pizzardi Editore. Domenica 10 giugno apriranno le porte ai bambini e alle loro famiglie oltre 70 tra sedi e rifugi ENPA in tutta Italia. A Savona si incontreranno nella sede di via Cavour 48R dalle ore 10 alle 19.

Sarà una bellissima e festosa giornata dedicata a tutti, in particolare ai bambini che amano gli animali. Li attende un ricchissimo programma di divertimenti e sorprese.

visita ai reparti di degenza per conoscere gatti, uccellini, anatroccoli, cavie, ricci e tutti gli altri animali selvatici ricoverati

laboratorio di disegno, enigmistica (labirinti/differenze/puzzle/ombre… più di mille passatempi con gli animali), “Libriamo” (letture piccine picciò per i più piccoli)

dalle 15 alle 19 “Ce l’ho, mi manca!”, megascambio di figurine e Parlottini tra coloro che stanno facendo la raccolta delle figurine Amici Cucciolotti per poter completare l’album

truccabimbi, ballon art

“Merendiamo”, goloso spuntino a base di creme di nocciola e cioccolato

dalle 16 alle 17 giochi educativi sul rapporto con gli animali a cura di istruttori cinofili e con la collaborazione di cani specializzati

Quest’anno con l’acquisto delle figurine si aiuta Pizzardi Editori a sfamare ogni giorno gli oltre 27mila trovatelli accuditi dai volontari ENPA. Grazie a quanti hanno contribuito ha potuto donare 10 milioni di pasti ai cucciolotti.