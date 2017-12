Festa da ballo con musica occitana e francese con i Lou Tapage

Il Comune di Celle Ligure – Assessorato al Turismo organizza una festa da ballo occitana in riva al mare, un’occasione per ballare e fare festa “alla befana” guardando il bellissimo paesaggio della riviera ligure. A condurre le danze sarà il famoso gruppo occitano Lou Tapage, gruppo rock-folk nato nel 2000 nel sud ovest del Piemonte.

La loro musica spazia dal ritmo dei balli popolari occitani alle arie irlandesi, dal cantautorato italofrancese alla musica celtica, il tutto legato da un proprio eclettico filo conduttore. L’esordio discografico sulla lunga distanza è del 2005 con l’album “Lou Tapage”, a cui fanno seguito nel 2007 “Reve Eternè”, nel 2009 “Que vos lei far” e nel 2013 “Finisterre”.

È del 2010 l’originale riproposizione in lingua occitana dell’album “Storia di un impiegato” di Fabrizio De Andrè. Negli anni i Lou Tapage hanno calcato senza sosta palchi italiani, francesi e svizzeri, con più di cinquecento concerti all’attivo e partecipando a festival quali Folkest, Bustofolk, Nubilaria Celtic Festival, Tavagnasco Rock, Colonia Sonora, Balla coi Cinghiali, Estivada, Hestiv’ Oc, Taranta Power di Badolato e molti altri.

Per tre volte sono stati ospiti al Capodanno Celtico a Milano presso il Castello Sforzesco, in cui hanno potuto aprire i concerti di Hevia e dei Kila. Hanno suonato all’auditorium Rai di Torino in apertura del concerto di Eugenio Bennato, per le Olimpiadi di Torino 2006 ed in Piazza Castello a Torino per i 150° dell’unità d’ Italia. Finalisti del 1MFestival 2014 e del Capitalent di Radio Capital 2014.

Durante lo spettacolo il gruppo potrà eseguire alcune canzoni tratte dal loro progetto “Lou Tapage canta De Andrè”, che comprende tra l’altro, oltre alle versioni originali, anche l’esecuzione di alcune canzoni del grande cantautore genovese tradotte in occitano.

Sergio Pozzi – voce e chitarra acustica

Chiara Cesano – violino

Marco Barbero – flauti, cornamusa, mandolino, organetto e bouzouki

Dario Littera – chitarra elettrica e percussioni

Daniele Caraglio – batteria

Nicolò Cavallo – basso elettrico