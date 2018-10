Festa, colore, musica e divertimento con la corsa “Color Vibe”

Domenica 7 ottobre il Centro Polifunzionale Le Officine accoglierà la coloratissima corsa “Color Vibe” a cui potranno partecipare tutti, grandi e piccini. L’evento prende il nome da VIBE: sensazione, emozione, vibrazione, sintonia ed energia. Un vero e proprio inno al divertimento aperto a tutti: non ci sono limiti di età. Il percorso lungo 5 chilometri si può percorrere camminando, correndo, saltando. Non è una gara ma una festa e un modo alternativo per divertirsi e passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi e l’importante è divertirsi.

Al pronti-via delle ore 15:30 la “Color Vibe” scatterà… in bianco (t-shirt inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, sarà “sparato” sui partecipanti al Vibe Point. Tagliato il traguardo, dalle ore 16:30 grande festa con il “Color Party” nel cuore del Vibe Village: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico “lancio collettivo”.

“Un ringraziamento spetta alla collaborazione dell’Associazione Chicchi di Riso onlus e al Comune di Savona”, dichiarano gli organizzatori.

Sarà possibile ritirare il kit incluso nell’iscrizione e iscriversi all’evento a partire dalle ore 11 presso il Vibe Village, situato nel Centro Polifunzionale Le Officine, oppure Chicchi di Riso Onlus, in via 4 Novembre.