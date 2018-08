Ferragosto a Mioglia

Ferragosto ricco di eventi a Mioglia!

Dalle ore 10 alle ore 11:30 sono aperte le iscrizioni per un’emozionante caccia al tesoro con la consegna del Kit del Cercatore. Sarà necessario trovare i più disparati oggetti, risolvere enigmi, rispondere a domande e reperire informazioni. La premiazione si terrà alle ore 15.

Dalle ore 12 alle 18 si balla con “Pierino One Man Band”, dalle 21.30 alle 24 invece l’intrattenimento musicale sarà curato da Fabio Baldovino con un tributo a De André, mentre sarà presente un Cabaret a cura di Roberto Giordano. Alla sera sarà possibile assaporare anche la polenta con sughi vari a cura della Croce Bianca di Mioglia.

Dalle 12 alle 24 presso l’area picnic I Tigli, antistante la Chiesa Sant’Andrea, la Pro Loco organizza la seconda edizione di “Feravust an ter camp” con una rosticciata non stop in mezzo al verde a base di hamburger, braciole di maiale, spiedini, bruschette e cosce di pollo con contorni vari. Durante tutta la giornata sarà disponibile il bar mobile della Pro Loco.

Alle ore 16:30 in piazza generale Rolandi sarà possibile iscriversi presso le scuole alla seconda edizione di “Camminando per Mioglia”, una rilassante escursione nel verde, tra i numerosi sentieri del territorio, adatta a tutti, che quest’anno condurrà alla suggestiva Tane delle Fate. L’escursione è di difficoltà medio – facile. Inoltre sarà possibile farsi accompagnare dai propri amici a quattro zampe. Al ritorno ci si potrà rifocillare presso l’area picnic I Tigli con le prelibatezze della rosticciata o la polenta con sughi vari preparata dalla Croce Bianca.

Durante tutta la giornata torna “Feravusct an fera”, la fiera mercato di Ferragosto, e sarà possibile visitare presso le scuole le mostre “Non buttare via l’enciclopedia” (fotografie d’epoca), “Gli artisti interpretano Mioglia”, mail art, casa e museo contadini.