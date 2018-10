“Felice di conoscermi. Migliorare la relazione con noi stessi, con gli altri, con il mondo”

Incontro con Cecilia Mannocci, operatrice olistica ad indirizzo energetico, coach life in Programmazione Neurolinguistica, operatrice in EFT Tecniche di Liberazione Emozionale e in Kinesiologia applicata.

A quanti di noi capita nella vita di tutti i giorni di esprimere il proprio sentire e di accorgersi che il proprio interlocutore coglie il messaggio in modo del tutto diverso? Oppure di essere travolti dall’irruenza altrui e non riuscire a reagire? Eppure siamo tutti “uno”, fatti della stessa essenza, ma con diversità che ci contraddistinguono. Siamo uguali, ma diversi. Ognuno di noi elabora la realtà in modo soggettivo e personale ed esprime tale elaborazione con il linguaggio.

Con un ascolto attivo e l’acquisizione di importanti strumenti è possibile conoscere il nostro funzionamento ed il funzionamento altrui, evitando così incomprensioni ed una cattiva relazione con noi stessi e gli altri. Vieni anche tu a scoprirlo insieme a noi e sarai felice di conoscerti.