“Fatti prendere in castagna” – Terza edizione

Domenica 4 novembre a partire dalle ore 11 in largo Doria ad Albenga si terrà, dopo la pausa dello scorso anno, la terza edizione dell’evento “Fatti prendere in castagna – Le castagne dell’Alpino costan meno che a Torino”, concepito e organizzato dal Quartiere Sant’Eulalia.

Anche quest’anno la manifestazione sarà ricchissima di eventi e attrazioni che consentiranno a tutti di trascorrere un pomeriggio piacevole in compagnia dei volenterosi santeulaliani. Gli eventi e saranno annunciati dagli ormai celebri “Tamburini di Sant’Eulalia” con le loro tambureggianti esibizioni.

Alle 15:30 Simona Eduardo, accompagnata dalla guest star Elvis Il Maialino, presenterà il suo libro, edito da Pathos Edizioni, “Io & Elvis”, la storia di una giovane donna e del suo maiale di razza Juliana salvato dal macello. Simona e Elvis sono i protagonisti di una storia d’amore speciale che apre un dibattito su cosa o chi finisce sul piatto. Elvis da possibile fonte di cibo finisce nel letto di Simona e dei suoi figli, passando per la strada più intensa e vera, quella del cuore. Un’avventura che porta Elvis in tv e in radio affrontando con la sua padrona leggi obsolete che non tutelano i maiali come animali d'”affezione”. Elvis da pig diventa un very important pig.

Le splendide Elena e Laura della ludoteca “Il Paese delle meraviglie” faranno divertire i bimbi con il truccabimbi e la baby dance. Dalle ore 17 il gruppo musicale Il ClanDestino in concerto con un tributo a Fabrizio De Andrè, le sue canzoni e il suo pensiero. Si esibiranno Gil Vignati (voce), Guido Dellapietra (chitarra – saz – mandolino – bouzouki), Stefano Cagnone (chitarra), Franco Mantero (tastiere), Luciano Corona (basso), Maurizio Pettigiani (percussioni e colori). La caratteristica del gruppo è quella di eseguire i brani rivivendoli senza attenersi strettamente ad una esecuzione tradizionale ma di farli assaporare al pubblico in una veste nuova, fresca, sempre attuale ma al tempo stesso rispettosa nei confronti dell’autore e delle sue opere.

Naturalmente gli amanti del cibo potranno gustare castagne, pan fritto e frittelle di mele, preparate e servite dai volontari del quartiere.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 11 novembre.