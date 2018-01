Fabio Cremonesi presenta la trilogia della pianura “Le nostre anime di notte”

Recentemente premiato come Miglior traduttore del 2017 dalla giuria di qualità de La Lettura, Fabio Cremonesi, che per NN Editore ha curato la traduzione dei romanzi di Kent Haruf, presenta l’opera di questo grande autore americano solo recentemente riscoperto e portato al successo proprio da NN Editore.

Kent Haruf è nato nel 1943 a Pueblo, Colorado, ed è figlio di un pastore metodista e di un’insegnante. Laureatosi nel 1965 presso la Nebraska Wesleyan University, dove in seguito avrebbe insegnato, trascorre i due anni successivi come insegnante di inglese per i bambini delle scuole medie nel corpo di pace in Turchia. Obiettore di coscienza durante la guerra del Vietnam, in sostituzione del servizio militare lavora in un ospedale di riabilitazione a Denver e in un orfanotrofio.

Prima di diventare scrittore è bracciante agricolo, operaio edile, assistente in cliniche riabilitative, bibliotecario, docente universitario, bidello. Nel 1982 pubblica il suo primo racconto “Now (And Then)”, in cui racconta il ritorno a casa della madre dal Wisconsin attraverso l’Iowa. Nel 1990 pubblica “Where you once belonged” ma è solo a 56 anni, con “Plainsong (1999)” (“Canto della pianura”) che giunge alla notorietà.

Nel 2000, dopo aver vissuto per circa un decennio a Carbondale, Illinois, fa ritorno in Colorado. Assecondando i desideri della sua seconda moglie Cathy Dempsey si stabilisce in montagna, in una casa di tronchi vicino alla città di Salida. Nel 2004 pubblica “Eventide” (“Crepuscolo”), il seguito di “Plainsong”, che vince il Colorado Book Award. Qui muore il 30 novembre 2014 all’età di 71 anni, a causa di una malattia polmonare. “Our souls at night” (“Le nostre anime di notte”) è uscito postumo negli Stati Uniti.

Fabio Cremonesi studia Storia dell’arte medievale, ha un passato da dirigente in una multinazionale delle telecomunicazioni e da editore si dedica alla traduzione a tempo pieno. Traduce da tedesco, inglese, spagnolo, catalano.