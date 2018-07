Eurox live tribute to Eurythmics & Roxette

I Giardini a Mare ospitano un ricchissimo programma di manifestazioni che allieteranno le serate della nostra città. Musica, danza, teatro, cabaret e spettacoli ginnici per un caleidoscopico calendario in grado di regalare a tutti momenti di allegria e spensieratezza… e per sfondo il nostro meraviglioso mare.

Per tutti gli amanti della musica anni ’80 approda a Vado Ligure una nuova tribute band di due gruppi mitici: Eurythmics e Roxette. Le loro hit più famose in un’unica serata!

Il gruppo è stato fondato a Savona il 24 dicembre 2017 ed è formato da Silvana Surya Giannuzzo (vocals), Giusto Enrico (vocals/guitar) e Sergio Carrara (drums).