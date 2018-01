Europa e crisi dei rifugiati a “Mondovisioni 2018”

Prosegue presso il Nuovofilmstudio la quinta rassegna “Mondovisioni – Guarda Oltre: i documentari di Internazionale”, a cura dell’Associazione MusicoCulturale Balla Coi Cinghiali e di Find The Cure Italia Onlus, con la proiezione (in lingua originale con sottotitoli in italiano) di un’altra anteprima ligure: il docufilm “Stranger in Paradise” del regista olandese Guido Hendrikx, un implacabile saggio sui meccanismi attraverso cui l’Europa affronta la ricerca di felicità dei rifugiati.

In un’aula scolastica in Sicilia alcuni veri rifugiati, recentemente sbarcati, assistono alla lezione di un insegnante dal comportamento decisamente scostante: prima li redarguisce, poi si placa e dà loro il benvenuto. Al confine tra documentario e finzione il film indaga i rapporti di potere tra Europa e migranti. L’Europa è rappresentata dall’insegnante, un attore, che porta all’esasperazione la classe prima con dichiarazioni provocatorie, poi con un benvenuto carico di complessi di colpa e un atteggiamento frutto del compromesso tra i due estremi.

Ospiti della serata saranno Eleonora Raimondo, responsabile del progetto SPRAR della Caritas Diocesana Savona – Noli, e Fabio Greco, responsabile del progetto SPRAR “Casa Mandela” di Finale Ligure.

Ingresso con donazione minima di 4 €