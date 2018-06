Presso i locali rinnovati del Ristorante L’Intralcio in via Pescetto 17 si tiene un’esposizione personale che raccoglie svariati quadri realizzati dalla pittrice valbormidese Monica Porro.

In mostra si possono trovare opere anche molto diverse tra loro sia per tematica sia per tecnica. Il filo conduttore è l’interesse per la natura e la figura umana, che ricorre in molti dei dipinti.