Esperimenti in strada con i Giovani per la Scienza

In occasione dei Giovedì Musicali l’Associazione Giovani per la Scienza mostrerà in via Alessandro Manzoni diversi esperimenti al pubblico, “illuminando” la serata con la scienza. Tutti gli esperimenti sono ideati e costruiti dai giovani soci nei loro laboratori presso il Campus Universitario.

Con l’aiuto di luci, neon e LED verranno mostrate alcune esperienze progettate e costruite dei ragazzi e spiegati principi di meccanica, elettromagnetismo, ottica, fisica atomica e informatica. I giovani, portando la scienza in strada, mostreranno quante idee e invenzioni siano dietro agli oggetti tecnologici che tutti i giorni usiamo ma che sono poco conosciute.

Le esperienze che verranno mostrate sono:

• SPETTRO DEGLI ELEMENTI (gruppo di ottica): analisi dello spettro di emissione di alcuni elementi tramite un prisma

• ONDOSCOPIO (gruppo di ottica): studio dell’interferenza tra onde con acqua e due fenditure e…una macchina da cucire

• MOMENTO ANGOLARE (gruppo di meccanica): il fenomeno della conservazione del momento angolare con ruote di bicicletta e sedie girevoli

• RICONOSCIMENTO DEI COLORI (gruppo di informatica): programmazione e costruzione di un apparecchio per riconoscere i colori

• UOVO DI TESLA (gruppo di elettromagnetismo): riproduzione del famoso esperimento di Tesla, ispirato all’uovo di Colombo

• MACCHINA DI GALTON (gruppo di meccanica): studio della distribuzione delle probabilità;

• STUDIO DEL VUOTO (gruppo di meccanica): osservazione degli effetti della pressione ridotta su alcuni oggetti comuni

• CALAMITE E CORRENTI (gruppo Fisica & Oltre): studio dei fenomeni alla base dell’elettromagnetismo

• BOBINA DI TESLA (gruppo di elettromagnetismo): una bobina che alimenta e accende neon senza contatto

• PIANO INCLINATO (gruppo di meccanica): l’esperimento concepito da Galileo per studiare la caduta dei corpi

• MOTO ARMONICO (gruppo di meccanica): un’onda sinusoidale disegnata sulla carta dal moto di una biella-manovella

• FISICA ATOMICA (gruppo di fisica atomica): la scoperta dell’elettrone con i tubi a vuoto