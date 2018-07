Escursioni e visite guidate tra Finale e Albenga

Ormai si sa, perché lo si vede scritto da tutte le parti, che l’entroterra ligure regala scorci di rara bellezza e spunti naturalistici e culturali un po’ ovunque. Ma una visita guidata deve saper trasformare i luoghi in un’esperienza, ed in questo si adoperano le Guide Ambientali Escursionistiche e le Guide Turistiche che lo fanno per professione e scelgono gli itinerari e le proposte più adatti alla stagione.

Alcuni esempi? Provare un altro tipo di “spiaggia” alla Cascata delle Libellule Blu di Rialto (in programma per il 12 luglio ma anche il 2 agosto). Provare il gusto della creatività artistica all’aperto, durante un’escursione con laboratorio di Land Art a Calice Ligure (19 luglio). Assaggiare sapori “nuovi” con le erbe selvatiche commestibili della “Pentola della Strega” a Rialto, in occasione della festa della Carbunera (escursione il 21 luglio, altri eventi dal 13 al 21). Queste ed altre date sono inserite nel programma “Finale natura, landscape & archeotrekking” a cura delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale, con il patrocinio e contributo del Comune di Finale Ligure. Per partecipare alle escursioni citate, organizzate dallo studio naturalistico Serinus, occorre iscriversi telefonicamente (tel.333.8771184 Francesca), entro le 19 del giorno precedente.

Altre proposte interessanti più a Ponente: il 20 luglio al pomeriggio si svolgerà a Borghetto Santo Spirito la seconda uscita sul “Sentiero affacciato sul mare”, che il Comune intende promuovere come itinerario breve e adatto a tutti, da percorrere in una pausa dalla spiaggia o dal lavoro, camminando o correndo; il sentiero, che si chiude ad anello con la nuova passeggiata a mare, può infatti essere percorso in un’ora e mezza, e la visita guidata consente un approfondimento sulla natura e la storia del luogo. Anche per questa proposta è necessario iscriversi entro le 19 del giorno precedente (tel.333.8771184 Francesca).

Infine, tutti i giovedì mattina fino all’inizio di settembre, un “Itinerario curioso” ad Albenga nel centro storico, alla scoperta della storia della città e delle sue particolarità architettoniche, con guida turistica, a cura dell’associazione di promozione sociale “Mediterranea”. Appuntamento in Piazza del Popolo alle 10 con la Guida Turistica, senza necessità di prenotare (info tel.333.1933968 Giacomo).