Torna la Festa Nazionale dei Piccoli Comuni “Voler Bene all’Italia” promossa da Legambiente con FederParchi e ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per valorizzare il ruolo dei piccoli Comuni quali custodi delle bellezze del nostro Paese. Bergeggi vi aderisce dal 2004, anno della prima edizione.

Nell’ambito dell’iniziativa si terrà l’escursione “Punta Predani e la Grotta Marina” alla scoperta della Riserva Naturale Regionale, dell’Area Marina Protetta e della più nota grotta marina della Liguria. Una passeggiata tutta sul mare, immersi nelle peculiarità naturalistiche del tratto di costa compreso tra Torre del Mare e l’abitato che, insieme alla piccola isola che si innalza dal mare a meno di 200 metri dalla costa, rappresenta un insieme dalle caratteristiche morfologiche uniche, riconosciuto dal 1985 come Riserva Naturale Regionale.

Partenza alle ore 17:30 dalla via Aurelia, incrocio con via Torre d’Ere (nei pressi del bar)

Attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma

In caso di pioggia l’escursione sarà annullata