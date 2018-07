Escursione panoramica in vicinanza del borgo di Verzi tra rocce calcaree strapiombanti e tipiche morfologie carsiche. Percorso ad anello in un paesaggio dalla vegetazione tipica mediterranea, dove si possono leggere messaggi lasciati dai popoli che hanno abitato queste zone in un lontano passato.

Durata 3 ore

Necessario portare acqua e indossare scarpe da trekking