Escursione Naturalistica alla Punta Predani e Grotta Marina

Sabato 22 settembre il Comune di Bergeggi organizza una escursione naturalistica alla scoperta della Riserva Naturale Regionale, dell’Area Marina Protetta e della più nota grotta marina della Liguria. Una passeggiata tutta sul mare, immersi nelle peculiarità naturalistiche del tratto di costa compreso tra Torre del Mare e l’abitato di Bergeggi che, insieme alla piccola isola che si innalza dal mare a meno di 200 m. dalla costa, rappresenta un insieme dalle caratteristiche morfologiche uniche, riconosciuto dal 1985 come Riserva Naturale Regionale.

La Grotta Marina di Bergeggi rappresenta la principale cavità della Liguria invasa dalle acque del mare, nonché uno dei più importanti siti preistorici della Regione. Originatasi per corrosione carsica in calcari dolomitici risalenti a circa 240 milioni di anni fa (Triassico medio), presenta, nella parte emersa, un’ampia cavità principale nella quale oggi entra il mare e alcune diramazioni poste a livelli superiori mentre, sotto il livello del mare, si articola in diversi cunicoli, sale più o meno ampie e laghi salmastri.

Le testimonianze in essa conservate, la morfologia delle pareti e i depositi marini e continentali che si trovano al suo interno, hanno permesso di raccogliere dati fondamentali relativi all’evoluzione dell’intera area costiera durante il Quaternario, era geologica caratterizzata da numerose e intense variazioni climatiche (glaciazioni) con conseguenti oscillazioni del livello del mare. Frequentata fin dall’antichità, al suo interno sono stati rinvenuti numerosi reperti paleontologici risalenti al Neolitico che testimoniano l’uso della grotta sia a scopo sepolcrale sia abitativo.

Partenza alle ore 17 dalla via Aurelia, incrocio con via Torre d’Ere (nei pressi del bar). Attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma. In caso di pioggia l’escursione sarà annullata.