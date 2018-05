Escursione in grotta alle Vene (Viozene)

Una gita che non richiede una particolare preparazione atletica o conoscenze particolari e adatta soprattutto a coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della speleologia esplorando in totale sicurezza gli ambienti cavernicoli ancora incontaminati e costituiti da percorsi più o meno accidentati e senza passerelle artificiali o impianti di illuminazione fissi.

La grotta è formata da un torrente sotterraneo che raccoglie le acque precipitate sul massiccio del Monte Mongioie. Tali acque percorrono ancora la grotta ma ad un livello diverso da quello visitabile dai non speleologi. Il fascino delle Vene non è nelle concrezioni e nei grandi saloni, praticamente inesistenti, ma nell’impronta della forza scavatrice delle acque. Il torrente sotterraneo è sempre presente con segni sulle pareti, saliscendi, pozze e le forme nude delle gallerie.

L’andamento delle gallerie a zig zag porta attraverso passaggi non difficili ad una parete alta circa 6 metri, spesso rallegrata da un gocciolio. Superata con un minimo di arrampicata si arriva in breve ad incontrare il torrente, dove forma un lago sifonante. Qui è previsto il termine dell’escursione: i più ardimentosi, se lo vorranno, potranno sperimentare le tecniche dei passaggi in strettoia e giungere sino ad una bella cascata.

Numero limitato di posti

Necessaria la prenotazione entro venerdì 15 giugno

Gruppo Grotte CAI Savona

c/o Asilo Nido Piramidi

tutti i venerdì ore 21 – 22:30