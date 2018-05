Escursione guidata “Uno spettacolo di natura”

Il Comune di Bergeggi organizza “Uno spettacolo di natura”, escursione guidata sulle alture di Bergeggi attraverso le incantevoli vie del centro storico, i boschi verdeggianti del Monte Sant’Elena, l’antico tracciato della strada romana, la solitaria valle del rio dell’Eliceto e l’insolita zona della Tana del Tasso.

Partenza dalla via Aurelia di fronte all’Ufficio Informazioni Turistiche.

Non è richiesta prenotazione.

In caso di pioggia l’escursione sarà annullata

Difficoltà: E (sentiero escursionistico)

Dislivello in salita: circa 300 m

Lunghezza: circa 5,5 km

Sono raccomandati abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini da trekking e acqua