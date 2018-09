Escursione ai piedi del Carmo e di Pian delle Bosse

Itinerario in auto

Da Loano si raggiunge la frazione Verzi, di qui si prosegue sulla strada che sale a Castagnabanca, e poco prima di raggiungere questa località, dove l’asfalto finisce (nei pressi della cascina Rembado) si raggiunge un pianoro dove si lasciano le auto.

Itinerario a piedi

L’escursione si svolge quasi interamente nei boschi sottostanti il Carmo, intervallati ogni tanto da slarghi erbosi e squarci panoramici sulla valletta che stiamo risalendo e sui rilievi che degradano verso il mare.

Ad un quadrivio si imbocca un sentiero che per un buon tratto sale in modo abbastanza dolce e con un ultimo più ripido strappo raggiunge la panoramica sommità del bric Pratello (m 863), su cui è posta una lapide in ricordo di Gianpiero Salgoni, socio del CAI Loano, perito in un incidente di montagna.

Dalla cima scenderemo poi con ben segnati sentieri alla ospitale Lucanda di Cascina Porro, in comune di Giustenice, dove ci attende un meritato spuntino (o forse anche qualcosa di più). Dopo aver placato i morsi della fame e la conseguente inevitabile sete sarà concesso ai partecipanti un attimo di relax e quindi imboccheremo il sentiero e il successivo stradello che ci riporteranno alle macchine.

Difficoltà E

Dislivello 450 metri

Itinerario a semianello

Partenza da piazza Valerga

Capigita: Mino Bertone, Mario Chiappero, Cesare Zunino, Beppe Peretti.

Il pranzo concordato con i gestori prevede antipasto, primo, arrosto con contorno, dolce e caffè € 15 (bevande escluse). Vino della casa € 5 a bottiglia.