Ermal Meta al Riviera Music Festival 2018

Una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo; 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana.

I biglietti per i concerti di ERMAL META (prodotti da Mescal) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali: per info www.mescalmusic.com. Radio 105 è media partner ufficiale del NON ABBIAMO ARMI TOUR.

ERMAL META ha debuttato al 1° posto della classifica di vendita con il suo nuovo album NON ABBIAMO ARMI. Dopo pochi giorni è stato certificato con il disco d’Oro il singolo NON MI AVETE FATTO NIENTE cantato in coppia con FABRIZIO MORO e ad un mese esatto dalla pubblicazione, avvenuta il 9 Febbraio su etichetta Mescal, anche l’album è diventato ORO. NON ABBIAMO ARMI, il 3° album da solista – giudicato da stampa e pubblico “il più bello” – è composto da 12 canzoni inedite fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità vestiti con suoni e melodie, che confermano il grande talento di ERMAL META.

NON MI AVETE FATTO NIENTE, tra i brani più trasmessi dalle emittenti dell’italico stivale, verrà presentato da ERMAL META e FABRIZIO MORO all’Eurovision Song Contest nell’Altice Arena di Lisbona, in Portogallo, dall’8 al 12 Maggio.

Il videoclip (che ha superato i 13 milioni di views) con la speciale regia di MICHELE PLACIDO – affiancato da Arnaldo Catinari – racconta le immagini raccolte dai due autori attraverso la paura vissuta anche nella musica negli ultimi anni; un sentimento che purtroppo coinvolge ogni angolo di “questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra” per cui sono stati inseriti dei sottotitoli che traducono il testo in diverse lingue: Francese, Turco, Russo, Tedesco, Norvegese, Islandese, Finlandese, Greco, Arabo, Ebraico, Giapponese, Cinese, Albanese, Spagnolo, Portoghese, Inglese, Swahili: http://vevo.ly/mQtYf7

ERMAL META – NON ABBIAMO ARMI – LIVE – TOUR UFFICIALE

al RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO 2018, Porto Luca Ferrari, Marina di Alassio

~~~~~~~~~~~~

BIGLIETTI IN VENDITA:

Casa del Disco, Via Vittorio Veneto, 70 Alassio 0182640479

~~~~~~~~~~~~

POSTI A SEDERE NUMERATI 45 € + c.prev.

POSTO UNICO IN PIEDI 28 € + c.prev. *

*parterre posti in piedi dietro a settore posti a sedere numerati

~~~~~~~~~~~~

INIZIO SPETTACOLO ORE 21:30 *orientativo

APERTURA BIGLIETTERIA PORTO 21/08/2018 ORE 15:30

APERTURA CANCELLI PORTO 21/08/2018 ORE 18:30

~~~~~~~~~~~~

SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DELL’AREA CONCERTO DALLE 18:30

SERVIZIO NAVETTA NON STOP DALLE 18:30 ferma in tutte le fermate bus di linea (tpl) di Alassio dalla rotonda di via Diaz al Porto.

~~~~~~~~~~~~

ERMAL META

NON ABBIAMO ARMI TOUR

~~~~~~~~~~~~

ATTENZIONE

Vi ricordiamo che in base alle normative di SICUREZZA sugli spettacoli e al regolamento interno del RIVIERA MUSIC FESTIVAL non potrete introdurre all’interno dell’area i seguenti oggetti:

– qualsiasi oggetto in vetro

– bevande di qualsiasi genere esclusa acqua (a cui verrà asportato tappo)

– oggetti atti a offendere

– ombrelli

– CASCHI di qualsiasi genere o dimensione

– PASSEGGINI

– sostanze stupefacenti

– zaini ingombranti

– articoli pirotecnici

– aste di bandiere

– ricordiamo che alle bottiglie in plastica verrà asportato il tappo

~~~~~~~~~~~~

La Direzione si riserva il diritto di perquisire come da normativa al momento dell’ingresso e non si assume nessuna responsabilità di custodia sul materiale lasciato all’esterno dell’area concerto.

~~~~~~~~~~~~

Ricordiamo inoltre che sarà IMPOSSIBILE raggiungere il porto in macchina, il servizio navetta è attivo dalle ore 18:30 e le fermate sono quelle sull’Aurelia dei bus di linea dal porto alla rotonda di via Diaz.

~~~~~~~~~~~~

Si consiglia vivamente di raggiungere l’area concerto in anticipo.

Grazie per l’attenzione Vi ricordiamo che le regole servono per garantire a tutti Voi di poter assistere agli spettacoli in sicurezza.

Buona Musica a tutti! Vi Aspettiamo!

Dallapartedellamusica

~~~~~~~~~~~~

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

Strobe srl

Marina di Alassio S.p.A.

Ge.S.Co spa

~~~~~~~~~~~~

Si ringrazia il Comune di Alassio

~~~~~~~~~~~~

Riviera Music Festival Alassio 2018 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio, questo e altri eventi in coproduzione con Strobe srl , in collaborazione con Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.