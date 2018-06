Nella suggestiva piazzetta Episcopio, nel cuore del centro storico di Albenga, l’Unitre Comprensoriale Ingauna, con il patrocinio di Comune di Albenga e Parco Vacanze Arcobaleno e nell’ambito dei “Lunedì Culturali”, presenta “Era una bella sera d’estate”, monologo per voce femminile scritto e diretto dalla poetessa e scrittrice imperiese Sara Rodolao e interpretato da Pia Altinier e Domenico De Franco (sax).

Ancora una volta ho scritto un lavoro sulla tematica della violenza di genere: credo sia una vergogna insopportabile per un Paese definito “civile” lo strazio della violenza sulle donne e il femminicidio. Quasi ogni giorno i telegiornali aggiungono nomi alla lunga lista delle donne violentate o uccise in modo barbaro da uomini che in teoria avrebbero dovuto proteggerle. Non posso tacere. “Era una bella sera d’estate” è un monologo che mette in contrapposizione la bellezza deIla natura con gli esseri umani incapaci di entrare in empatia con la giovane vittima, nello specifico la famiglia, per il condizionamento culturale e il timore del giudizio sociale.

Sara Rodolao