“Er mangé d’na vota” – Quinta edizione

La Pro Loco, il Comune e la Parrocchia Santi Martiri di Piana Crixia invitano alla quinta edizione de “Er mangé d’na vota”.

Venerdì 24 agosto

ore 19 inaugurazione mostra “Arte nel Borgo”: espongono M. Daniele Zenari, Monica Baldi e Mariapaola Chiarlone

ore 19:30 si cena con ravioli alla pianese e ravioli fritti, polenta e agliata e ai sughi vari, trippa e…

ore 21:30 musica anni ’60 – ’70 – ’80 – ’90 con la Stefano Bozzetti Band

Sabato 25 agosto

ore 18 Santa Messa presideduta da monsignor Luigi Testore, nuovo vescovo della Diocesi di Acqui

ore 19 prosecuzione mostra “Arte nel Borgo”

ore 19:30 si cena con pappardelle al sugo di lepre, ravioli fritti, polenta fritta ai sughi vari, pasta e fagioli, pollo alla cacciatora e…

ore 20 concerto “Armonie d’Estate” con Gianni Gollo (flauto traverso), Paola Arecco (pianoforte). Apertura con Marco Marino (armonica), chiusura con il tenore Paolo Bianchi

ore 21:30 i grandi classici della musica italiana con gli Smogmagika

Entrambe le sere “Pozzo di San Patrizio” a cura della Parrocchia Santi Martiri

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nei locali della Pro Loco in località Ponte Vecchio. La Direzione declina ogni responsabilità per danni a cose, animali e persone